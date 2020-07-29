В России ответили на новость о боевиках в Беларуси: Лукашенко боится конкуренции на выборах

Источник материала: KYKY

Зампреда комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что не верит в присутствие на территории Беларуси русских боевиков.

«Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчеркивали, что это внутренние дела Беларуси, дело беларуского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберет беларуский народ», – сказал Швыткин ( цитата по «Интерфакс-Запад» ).

Боевики в Беларуси: что происходит

Госагентство «БелТА» написало , что сегодня ночью под Минском задержали группу боевиков. Все они – якобы граждане РФ из «иностранной частной военной компании Вагнера». Для справки: ЧВК «Вагнер» – военная компания, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. А он, как считается, вхож в близкое окружение президента России Владимира Путина.

«Белта» даже показало список имен и фамилий 33 задержанных. По данным агентства, правоохранители Беларуси узнали, что в страну прибыли более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» (как именно – вопрос открытый). Далее «Белта» рассказало о группе россиян, которые сначала заселились в одну из гостиниц Минска, а затем переехали в санаторий Минского района. ГосСМИ утверждает, что бойцов выдала их милитари-одежда и «нехарактерный» для россиян отказ от алкоголя и посещения увеселительных заведений.

Писатель Захар Прилепин подтвердил, что в числе задержанных россиян оказались два или три бывших бойца его батальона, участвовавшие в боевых действиях в Донбассе. Он сильно засомневался в официальной версии о дестабилизации, озвученной беларускими силовиками. Батальон Прилепина сейчас находится в подчинении Министерства внутренних дел ДНР.

Дополняется.