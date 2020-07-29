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Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев посетил предприятие «Гомельпромстрой»

29.07.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев посетил предприятие «Гомельпромстрой»

Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев провел встречу с работниками предприятия «Гомельпромстрой». Такое общение помогает лучше понять реальную ситуацию на местах.

«Гомельпромстрой» – одно из ведущих строительных организаций в регионе. Здания, тепловые сети, инженерные и спортивные сооружения – сегодня компания одновременно работает на 15 объектах и имеет мощную производственную базу. Но все же главный акцент – люди. Коллектив – более тысячи человек. И важно услышать каждого. От профессионалов и ответственных работников зависит дальнейшее развитие строительной отрасли и стабильность государства, отметил вице-премьер.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: «В ходе этих встреч мы анализируем и вырабатываем в том числе и нормативные документы, которые принимаются для развития строительной отрасли. Каждый работник должен понимать, что он отвечает за свой коллектив, за поставленные задачи. И только тогда, когда каждый работник будет обеспечивать решение своих конкретных задач, мы будем иметь предприятия с устойчивым финансовым состоянием, с хорошими перспективами развития на будущее».

На встречу пришли руководители управлений, инженеры, главы профкома. Для развития строительной отрасли в Беларуси создаются все условия. Активно строится жилье с господдержкой, снижается стоимость квадратного метра, развивается инженерная и социальная инфраструктура.

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Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев провел встречу с работниками предприятия «Гомельпромстрой». Такое общение помогает лучше понять реальную ситуацию на...
 
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