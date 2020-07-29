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Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев посетил предприятие «Гомельпромстрой»
Источник материала: ОНТ
Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев провел встречу с работниками предприятия «Гомельпромстрой». Такое общение помогает лучше понять реальную ситуацию на местах.
«Гомельпромстрой» – одно из ведущих строительных организаций в регионе. Здания, тепловые сети, инженерные и спортивные сооружения – сегодня компания одновременно работает на 15 объектах и имеет мощную производственную базу. Но все же главный акцент – люди. Коллектив – более тысячи человек. И важно услышать каждого. От профессионалов и ответственных работников зависит дальнейшее развитие строительной отрасли и стабильность государства, отметил вице-премьер.
На встречу пришли руководители управлений, инженеры, главы профкома. Для
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Вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев провел встречу с работниками предприятия «Гомельпромстрой». Такое общение помогает лучше понять реальную ситуацию на...
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