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Подросток утонул на реке Щара

29.07.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток утонул на реке Щара

В Слониме на реке Щаре утонул 13-летний подросток, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах. 

На реке отдыхали несколько ребят. Один из них прыгнул в воду, затем оступился и оказался на глубине. Друзья пытались помочь подростку сами, а после обратились к байдарочникам, которые проплывали мимо. Они помогли достать из реки тело – спасти подростка не удалось.  

Сотрудники ОСВОД обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и напомнить им правила безопасного поведения на воде. 

ФОТО: pixabay

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В Слониме на реке Щаре утонул 13-летний подросток, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на...
 
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