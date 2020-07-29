Подросток утонул на реке Щара

Источник материала: ОНТ

В Слониме на реке Щаре утонул 13-летний подросток, пишет БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах.

На реке отдыхали несколько ребят. Один из них прыгнул в воду, затем оступился и оказался на глубине. Друзья пытались помочь подростку сами, а после обратились к байдарочникам, которые проплывали мимо. Они помогли достать из реки тело – спасти подростка не удалось.

Сотрудники ОСВОД обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и напомнить им правила безопасного поведения на воде.

ФОТО: pixabay

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