ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

29.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

В рамках благотворительного проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» именитый атлет еще раз напомнил: инвалидность – не приговор, а повод не сдаваться, верить в себя и добиваться успеха. Тем более в стране созданы все условия для занятий спортом людей и с ограниченными возможностями.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной по плаванию:
Вот эта синергия душ, глаза в глаза можешь посмотреть этому ребенку, конкретному родителю, который отчаялся, и сказать: «Эй, все получится. Беларусь надеется на вас. Вперед!»

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

Наталья Браилян:
Мне очень интересно посмотреть, как взрослые люди с заболеванием, в частности, опорно-двигательного аппарата, как у моего сына, как они живут, общаются.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

О возможностях для активного отдыха рассказали представители Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Здесь же организовали мастер-класс по игре бочча среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Люди в материале: Алексей Талай, Наталья Браилян

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
A1 представил новый фирменный смартфон. Цена - 529 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика