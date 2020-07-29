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«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В рамках благотворительного проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» именитый атлет еще раз напомнил: инвалидность – не приговор, а повод не сдаваться, верить в себя и добиваться успеха. Тем более в стране созданы все условия для занятий спортом людей и с ограниченными возможностями.
Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной по плаванию:
Наталья Браилян:
О возможностях для активного отдыха рассказали представители Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Здесь же организовали мастер-класс по игре бочча среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью
Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные...
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