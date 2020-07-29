Послание Лукашенко-2020 белорусскому народу и Национальному собранию ONLINE на ОНТ (полная версия прямая трансляция в хорошем качестве FULL HD)

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию 3 августа 2020 г. Данная дата была определена в соответствии с указом Главы государства от 24 июля 2020 г. № 294, который вступил в силу 24 июля. Именно 3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики, где парламент заслушает Послание Президента белорусскому народу и парламенту Беларуси.

Послание Президента Беларуси народу и парламенту можно смотреть онлайн на ОНТ прямую трансляцию Live Stream FULL HD на нашем сайте ont.by или на youtube-канале ОНТ по ссылке !





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram