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защитник брестского «Динамо» уйдет в грозненский «Ахмат»
Источник материала: Tut.by
Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате»,
Клуб из Грозного заключит предварительный договор с 23-летним белорусом, который перейдет в новую команду зимой.
Александр Павловец перешел в «Динамо» в январе 2019 года из жодинского «Торпедо-БелАЗ». На его счету 21 матч в этом сезоне, один гол и одна результативная передача.
Футболист шесть раз выступал за сборную Беларуси.
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Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате»
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