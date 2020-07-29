защитник брестского «Динамо» уйдет в грозненский «Ахмат»

Источник материала: Tut.by

Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Sport24 .

Клуб из Грозного заключит предварительный договор с 23-летним белорусом, который перейдет в новую команду зимой.



Фото: «Динамо» (Брест)

Александр Павловец перешел в «Динамо» в январе 2019 года из жодинского «Торпедо-БелАЗ». На его счету 21 матч в этом сезоне, один гол и одна результативная передача.

Футболист шесть раз выступал за сборную Беларуси.