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защитник брестского «Динамо» уйдет в грозненский «Ахмат»

29.07.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник брестского «Динамо» Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате», сообщает Sport24.

Клуб из Грозного заключит предварительный договор с 23-летним белорусом, который перейдет в новую команду зимой.


Фото: «Динамо» (Брест)

Александр Павловец перешел в «Динамо» в январе 2019 года из жодинского «Торпедо-БелАЗ». На его счету 21 матч в этом сезоне, один гол и одна результативная передача.

Футболист шесть раз выступал за сборную Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Александр Павловец продолжит карьеру в «Ахмате»
 
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