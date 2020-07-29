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Российский писатель Прилепин обнаружил среди арестованных "боевиков" своих сослуживцев по Донбассу

29.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.

«Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны», – написал Прилепин в своем Telegram-канале.

По его мнению, если руководство Беларуси решит использовать «эту историю в своих целях», то это «будет выглядеть нелепо».

Писатель уточнил, что это, по его мнению, «обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Беларусь им не нужна».

Прилепин добавил, что белорусские спецслужбы наверняка знали, что «три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону».

«Уж не знаю, зачем они все это затеяли», – заключил писатель.

Напомним, как заявило сегодня госагентство БелТА, минувшей ночью в доме отдыха под Минском были задержаны 33 гражданина России, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». 

Они якобы планировали дестабилизировать обстановку в нашей стране.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что диппредставительство запросило у компетентных органов данные о задержанных россиянах.
 
Теги: Минск
 
 
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Российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним в Донбассе.
 
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