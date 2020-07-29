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Глава Заводского района Минска назвал условие, при котором в Чижовке появится скейт-парк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.
В следующем году эту территорию, а она занимает 4 тысячи квадратных метров, планируют использовать как скейт-парк.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
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Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал...
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