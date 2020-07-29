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Глава Заводского района Минска назвал условие, при котором в Чижовке появится скейт-парк

29.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

В следующем году эту территорию, а она занимает 4 тысячи квадратных метров, планируют использовать как скейт-парк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Мы уже проработали эскизный вариант и различные конфигурации тех элементов, которые там будут размещаться, совместно с представителями скейт- и роллер-движения Минска. Единственное, что нас сдерживает, – это, конечно, стоимость вот этих элементов. Мы сегодня пробуем с помощью наших предприятий и организаций реализовать вот эту идею. Вопрос также в сертификации. Но идея хорошая — попробуем её реализовать.

Чем можно заняться в столичных парках — читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Масляк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Самый большой в стране мобильный каток в Чижовке летом используют в качестве картодрома. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал...
 
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