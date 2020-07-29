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Светлана Тихановская не собирается отменять минский пикет 30 июля

29.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет отменять пикет, который должен пройти 30 июля в минском Парке Дружбы народов. Штаб Светланы не рассматривает такой вариант, хотя там и опасаются провокаций со стороны силовиков, передает "Еврорадио".


Пикет Светланы Тихановской в Глубоком

— Пока об отмене пикета речи не шло. Мы люди, которые не хотят провокаций, хотят их избежать. Более того, мы видим, как в отношении Сергея [Тихановского — Еврорадио] провокация была сделана гнусно и топорно, её все видели, — рассказывает пресс-секретарь штаба Светланы Тихановской Анна Красулина. — Наш призыв на всех мероприятиях — в случае, если вы видите провокатора, если что-то начинает происходить — отходить от него в сторону и оставить его одного. Другое дело, что провокации, конечно, могут быть. Мы понимаем что это абсолютная реальность в нашей стране.

В ночь на 29 июля КГБ при поддержке ОМОН задержал 33 граждан России, которых  белорусские государственные СМИ представили боевиками частной военной компании “Вагнер”. По версии силовиков, боевики прибыли в Беларусь “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”.


Приближённый к белорусским силовикам телеграм-канал “Жёлтые СЛИВЫ” уже связал их с завтрашним пикетом Тихановской: “Интересно, когда восточные аналитики в своих текстах (будут ли такие вообще?) сложат два и два и придут к пониманию… КОМУ действительно ВЫГОДНО приглашать иностранных наёмников для охраны «некоего мероприятия»? Государственные массовые мероприятия – они все милицией охраняются, если что…”

По информации БелТА, в Беларусь прибыло более 200 боевиков. Задержаны лишь 33 из них. Остальные 170 бойцов иностранной частной военной компании, по версии белорусских силовиков, ещё на свободе. В связи с гипотетической угрозой провокаций на отмене массовых мероприятий под предлогом безопасности граждан могут настоять городские власти.
 
 
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет отменять пикет, который должен пройти 30 июля в минском Парке Дружбы народов. Штаб Светланы не рассматривает...
 
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