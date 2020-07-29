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Легкомоторный самолёт упал на дорогу в Бразилии. Пассажир и пилот остались живы

29.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Легкомоторный самолёт рухнул на проезжую часть в бразильском штате Санта-Катарина. Момент ЧП попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Легкомоторный самолёт упал на дорогу в Бразилии. Пассажир и пилот остались живы

Воздушное судно совершало демонстрационный полёт. В кабине находились продавец и потенциальный покупатель. На высоте 300 метров двигатель внезапно остановился и самолёт стал падать.

Легкомоторный самолёт упал на дорогу в Бразилии. Пассажир и пилот остались живы

Во время аварийной посадки летательный аппарат перевернулся, задел провода и упал на дорогу. Двигатель и крыло разбились, однако кабина почти не получила повреждений. Пилот и пассажир выжили и самостоятельно выбрались из-под обломков.

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Новости Бразилии. Легкомоторный самолёт рухнул на проезжую часть в бразильском штате Санта-Катарина. Момент ЧП попал на видео, сообщили в программе Новости «24...
 
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