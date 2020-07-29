Донбасский конфликт: станет ли прекращение огня реальным шагом к перемирию?

Источник материала: ОНТ

С нуля часов 27 июля на линии разграничения на Донбассе в силу вступил режим прекращения огня. Договоренности о нём были достигнуты трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины в составе представителей ОБСЕ, Киева и Москвы. Станет ли этот шаг к миру основой для прекращения братоубийственного конфликта, точное число жертв которого за шесть лет не может назвать никто, но чаще всего звучит цифра в 13 тысяч погибших?

Это обсудили гости студии «ОбъективНо» – председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, директор информационно-аналитического учреждения «Концепция преемственного развития» Александр Плащинский, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления Юлия Абухович и военный эксперт Александр Павловский.

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