Что известно о ЧВК «Вагнер», участников которой сегодня задержали в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

По сообщению государственного информационного агентства, сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 33 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). При этом был опубликован список задержанных, которые, по словам агентства, оказались гражданами Российской Федерации. Некоторые из них указаны в базе «Миротворца» и СМИ как участники частной военной компании «группа Вагнера». Рассказываем, что известно об этой организации.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: israel palacio / Unsplash

Что такое ЧВК Вагнера?

«Группа Вагнера» или ЧВК «Вагнер» — это неофициальное вооруженное формирование, которое в СМИ порой называют российской частной военной компанией. В разных источниках утверждается, что группа действовала на территории Украины, а затем в Сирии, Судане и Ливии. Также в СМИ говорится, что с 2015 года тренировочная база группы расположена в Краснодарском крае (полигон Молькино).

Название группировки было фактически легализовано в июне 2017 года, когда Минфин США в связи с ситуацией в Украине ввел санкции против «группы Вагнера» и Дмитрия Уткина, которого назвал ее руководителем: в списке министерства организация была названа PMC Wagner и включена в рубрику «Обозначения украинских сепаратистов» (E.O. 13 660 — Designations of Ukrainian Separatists).

Как пишет Deutsche Welle, группа Вагнера не входит в регулярные вооруженные силы России и не имеет юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2500 человек.

По российским законам военные могут работать только на государство. Статья 359 УК РФ предусматривает за наемничество (то есть за вербовку, обучение, финансирование и иное материальное обеспечение наемника, а также его использование в военных действиях) лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. А непосредственно за участие самого наемника в военных действиях грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (за те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, — до пятнадцати лет). Отметим, что за пределами России могут действовать иные принципы. Так, статус частных военных и охранных компаний зафиксирован в «Документе Монтрё», который подписали 17 стран, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Германия (Россия в их число не входит). Документ разрешает людям, не состоящим на государственной службе, оказывать услуги по вооруженной охране объектов, обслуживанию боевых комплексов, подготовке военнослужащих и так далее. В декабре 2018-го во время пресс-конференции Владимир Путин по поводу «Вагнера» сказал следующее: «Все должны оставаться в рамках закона, все. Если есть какая‑то… Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к Вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если эта группа „Вагнер“ что‑то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

Как пишут в СМИ, группа Вагнера образовалась из ЧВК «Славянский корпус». Так, «Фонтанка» утверждает, что ядро будущей «ЧВК Вагнера» сформировалось на территории Сирийской Республики.

По данным издания, осенью 2013 года российские менеджеры частной военной компании Moran Security Group Вадим Гусев и Евгений Сидоров собрали отряд из 267 «контракторов» для «охраны месторождений и нефтепроводов» в Сирии, который получил название «Славянский корпус». Но на деле сотрудники этого отряда занялись иным.

«После месячной подготовки в лагере под Латакией вместо охраны буровых установок „Славянский корпус“ влип в боевое столкновение с частями "Исламского государства" Ирака и Леванта (ИГИЛ — запрещенная в России организация) и после ранения шестерых своих бойцов отступил. Результатом не то незапланированного боя, не то денежных недоразумений с заказчиком стало разоружение „корпуса“ и эвакуация в Москву. Во Внуково два чартера из Сирии встретили следователи ФСБ. Гусева и Сидорова задержали, предъявив обвинение в наемничестве. Бойцов допросили и отправили по домам, изъяв предварительно электронные носители информации», — отмечается в тексте «Фонтанки».

В том же материале утверждается, что «Славянский корпус» прекратил свою деятельность осенью 2013 года после ареста его руководителей. Бойцы разъехались по своим регионам, а на службу вернулись уже к другому заказчику — своему же коллеге, ставшему командиром с позывным «Вагнер».

Кто такой «Вагнер»?

Как уже упоминалось выше, руководителем ЧВК считается полковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин по кличке «Вагнер». Как говорят его коллеги, этот позывной он взял после сирийской командировки, так как «повернулся на немецкой теме».

Как отмечает издание The Bell, Уткин — офицер запаса. До 2013 года он командовал 700-м отдельным отрядом спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны, а после увольнения в запас работал в Moran Security Group и участвовал в сирийской экспедиции «Славянского корпуса» в 2013 году.

В 2014 году Уткин созвал своих бывших коллег в собственное подразделение, которое получило условное наименование «ЧВК Вагнера». С осени 2015 года ее деятельность была перенесена в Сирию, где, по утверждению журнала РБК, «группу Вагнера» негласно курировало ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ).

В 2016 году Дмитрия Уткина заметили на праздновании Дня Героев Отечества в Кремле (причем его опознала по фото гражданская жена Елена Щербинина). Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Уткин действительно был на приеме в Кремле. «Я не знаю, как он известен. Дмитрий Уткин действительно был, кавалер Орденов Мужества, он был действительно от Новгородской области», — сказал тогда представитель Кремля журналистам.

И спустя примерно месяц в Сети появилось фото командира «ЧВК Вагнера» с президентом России.





Подполковник Дмитрий Уткин (крайний справа). Фото: wikimedia.org

В августе 2017 года в турецкой газете «Новая заря» (Yeni Şafak) обсуждалась возможность того, что Уткин является лишь номинальной фигурой, а в действительности эту организацию возглавляет кто-то другой.

В ноябре 2017 года РБК сообщило о назначении Уткина гендиректором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина. И в марте 2019-го независимое медиа «Проект» выпустило расследование, где утверждало, что наемники «ЧВК Вагнера» в апреле 2018 года прибыли на Мадагаскар, чтобы охранять политтехнологов, нанятых опять-таки Евгением Пригожиным для сопровождения президентских выборов в стране.

В каких странах была замечена группа Вагнера?

Уже упомянутая «Фонтанка» со ссылкой на анонимные источники писала, что группу Вагнера видели среди «вежливых людей» в Крыму во время событий февраля-марта 2014 года, а еще через год с небольшим — на юго-востоке Украины, уже в качестве самостоятельного отряда.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также об участии группы Вагнера в боях на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщала в 2015 году The Wall Street Journal — в том же тексте со ссылкой на анонимные источники журналисты издания рассказали о гибели девяти участников группы на Ближнем Востоке. Но тогда в Минобороны России эту информацию не подтвердили, а посоветовали «более внимательно относиться к проверке информации, чтобы не вводить своих читателей в заблуждение и не создавать дешевые сенсации».

В 2017 году Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ЧВК «Вагнер» участвовала в конфликтах в Донбассе в 2014 году. «Собрана доказательная база деятельности российских военных на Донбассе и в Сирии, деятельности ЧВК „Вагнер“. Руководитель кампании — Дмитрий Уткин. Этот проект позволяет Кремлю говорить международному сообществу, что там (на юго-востоке Украины. — Примечание „КоммерсантЪ“) нет их военных», — цитирует издание «КоммерсантЪ» слова главы СБУ Василия Грицака.

Василий Грицак тогда добавил, что «украинские спецслужбы установили имена 1,578 тыс. человек, причастных в деятельности ЧВК „Вагнер“». По его словам, многие из них участвовали в военных операциях в Донбассе. «Группа „Вагнер“ сбила Ил-76 с нашими десантниками на борту, штурмовала аэропорт Луганска, участвовала в штурме Дебальцево», — сказал глава СБУ, добавив, что деятельность группы впервые была зафиксирована на юго-востоке Украины 21 мая 2014 года.

По сообщению BBC, осенью 2015 года группа переместилась в Сирию. В частности, сообщалось об участии в штурмах Пальмиры в 2016 и 2017 годах, и что группа понесла потери во время минометного обстрела российской военной базы. Причем, по сведениям «Фонтанки», в Сирии, по примерным подсчетам, находилось около четырехсот человек.

Кроме того, русская служба BBC сообщила со ссылкой на руководителя частной военной компании «РСБ-Групп» о деятельности ЧВК Вагнера в конце 2017 года в Судане на стороне правительства Омара Башира.

Об этой ЧВК вновь заговорили после 7 февраля 2018 года, когда несколько подразделений «Вагнера», принимавших участие в столкновении в районе сирийского города Хашам, понесли значительные потери, попав под удар артиллерии и ВВС США (по разным источникам, людские потери составили от 11 до 200 человек).

Через неделю, 14 февраля 2018-го, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность нахождения в Сирии некоторого числа российских граждан, не являющихся военнослужащими (хотя назвал сведения о массовых потерях среди них ложью). И 15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила возможность гибели в результате налета пяти граждан РФ, подчеркнув, что эти лица не были российскими военнослужащими.

По последним сведениям, группа была замечена в Ливии. Так, в мае 2020 года ООН представила доклад, где говорилось, что в Ливии до 1200 наемников из ЧВК Вагнера воюют на стороне генерала Халифы Хафтара против международно признанного правительства в Триполи. При этом докладчики подчеркивали, что это лишь приблизительная цифра, основанная на «немногочисленных визуальных контактах и информации открытых источников».

Стоит отметить, что русской службе Би-би-си бойцы ЧВК рассказывали об операциях в Ливии еще в 2018 году.