Кандидатов в президенты срочно зовут на встречу с Ермошиной

Источник материала: KYKY

Всех кандидатов в президенты приглашают в ЦИК на встречу с Лидией Ермошиной утром 30 июля. Об этом TUT.by рассказал кандидат Сергей Черечень, информацию подтвердили в ЦИК.

«Мне позвонили буквально пару минут назад, сказали, что встреча в четверг, в 8.55 утра. По какой причине Лидия Ермошина всех собирает, не сказали, почему в таком авральном режиме – тоже. Просто сказали, что в срочном порядке поставили задачу завтра утром всех собрать», – объяснил Черечень.

В штабе Светланы Тихановской сказали, что им пока не звонили. Андрей Дмитриев ответил журналистам, что его на встречу в ЦИК также уже пригласили.

В ЦИК TUT.by подтвердили, что кандидатов действительно собирают на встречу с Лидией Ермошиной. Повестку встречи назвать не смогли.