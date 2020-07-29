Программы Бабарико, Цепкало и Тихановской: свобода бизнесу, земля народу и работа для всех

"Белорусы и рынок" . Светлана Тихановская представила свою программу только на текущей неделе, в два бывших кандидата в президенты по понятным причинам вообще этого не сделали. Но они успели довольно много рассказать о своих планах, что позволяет оценить их экономические программы, пишет сайт





Виктор Бабарико настроен использовать потенциал чиновников и директоров

Бывший глава Белгазпромбанка прояснил свои взгляды на экономику, в частности, во время посещения Гомеля 3 июня.





Он выступил за реформы и приватизацию, но подчеркнул, что перед такими действиями государство должно заранее подготовить рабочие места для тех людей, которые при этом могут потерять работу. Такие возможности, по его мнению, обеспечит малый бизнес, для которого Виктор Бабарико считает необходимым создать благоприятный климат. При этом некоторые предприятия и отрасли он считает необходимым оставить в собственности государства.





Что касается руководителей предприятий, то Виктор Бабарико считает необходимым увеличить их хозяйственную самостоятельность и увеличить заработную плату. При этом он не является сторонником тотального закрытия убыточных предприятий, и считает, что при грамотном подходе вполне можно наладить производство и на «запущенных» заводах.





Виктор Бабарико также подчеркнул, что многих действующих чиновников из правительства он бы взял на работу и многие из них делают толковые предложения, и его представления о том, что нужно делать в стране примерно на 80% совпадает с их мнением. Просто им надо разрешить делать то, что они предлагают, и создать систему мотивации, привязанную к показателям. Возможно, именно хорошее мнение Виктора Бабарико о правительстве привело к тому, что Александр Лукашенко отправил тогдашнего премьер-министра РБ Сергея Румаса в отставку. Чтобы не предал в сложный период.





Валерий Цепкало решил сделать белорусов землевладельцами

Другой претендент на должность президента РБ, Валерий Цепкало создал целый сайт, посвященный экономическим реформам в РБ, на котором, правда, он успел разместить не очень много материалов. Но и по ним ясно, что главное в его программе: сделать человека собственником, хозяином.





Он написал, что мечтает о том, чтобы Беларусь стала страной, где люди обладают собственностью на землю своих предков, на заводы, предприятия, фабрики, и где люди будут чувствовать себя хозяевами.





В тех статьях, которые он успел опубликовать, Валерий Цепкало сделал упор на земле. Он даже вспомнил гродненского губернатора Петра Столыпина, который известен своей аграрной реформой в дореволюционной России. Вспомнил Валерий Цепкало и Финляндию, в которой у каждой городской семьи имеется полноценный дом за городом, что, по его мнению, и порождает финский патриотизм.





Свою аграрную реформу предложил и Валерий Цепкало. Он считает необходимым бесплатно передать каждому белорусу участок земли в собственность, которая и сделает его хозяином. Более того, он считает, что государство должно подвести к каждому участку необходимую инфраструктуру. Участки должно обеспечивать не только жизнь, но и возможность заработать. Для чего государство должно создать механизированные технические станции, стимулировать строительство овощехранилищ и т. д. Валерий Цепкало считает возможным передать каждому гражданину РБ в собственность до трех гектаров земли, причем, чем ближе к большому городу, тем меньше участки земли (но не менее 20 соток).





Валерий Цепкало романтик, он написал что «Наша с Вами историческая миссия – возродить ныне умирающую белорусскую деревню и сделать ее местом, которым бы мы гордились и где хотели бы жить».





Программа Светланы Тихановской: ставка на рабочие места

Экономическая программа Светланы Тихановской в официальном тексте программы кандидата в президенты содержит лишь несколько тезисов о повышении уровня жизни. «Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы», — говорится в программе.





Также на официальном сайте Светланы Тихановской делается отсылка на специально созданный объединенным штабом трех инициаторов перемен сайт reformby.com, на котором собраны программы и предложения, подготовленные различными экспертами для. Как сказано на сайте — это «проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов».





В разделе «экономика» опубликованы предложения, подготовленные Львом Марголиным, Ярославом Романчуком, Станиславом Богданкевичем и Михаилом Чигирем. В рамках этой программы предполагается осуществить целый ряд реформ, направленных на снижение налогов для бизнеса, приватизацию и поддержку малого бизнеса.





Предполагается, что эти меры позволят бизнесу получить средства на развитие, что приведет к созданию в Беларуси за несколько лет около 1,1 млн. рабочих мест с достойной зарплатой.





В частности, индивидуальные предприниматели, как считают разработчики программы, могут за пару лет создать до 300 рабочих мест, затратив на это около 2 млрд. долларов. Малому бизнесу по силам создать такое же количество мест за 8 млрд. долларов. Иностранные инвесторы, как написано в программе, могут создать 400 тыс. рабочих мест, затратив на это до 25 млрд. долларов. Но это должны быть вложения в самые высокотехнологические отрасли экономики. Государственные предприятия после реформирования, как считают авторы программы, также способны создать до 100 тыс. новых рабочих мест, потратив на это 10 млрд. долларов.





Сама Светлана Тихановская в своем вчерашнем выступлении по телевидению особенно выделила вопрос об управлении предприятиями и государством. Она заявила, что в стране есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению, и наше производство может быть эффективным, если пустить к управлению профессионалов, которые знают, как сохранить наши заводы, поднять зарплату, сделать предприятия прибыльными, а профессию рабочего ценной и уважаемой. Недавняя отставка Сергея Румаса наглядно иллюстрирует справедливость этих слов.







Привлекательно, убедительно и реалистично

В целом, экономические предложения указанных кандидатов и бывших кандидатов в президенты, даже в весьма скромном виде выглядят вполне интересно, намного лучше, чем экономическая программа действующего президента.





Точка зрения Виктора Бабарико выглядит самой прагматичной. Действительно, правительство Сергея Румаса разработало несколько вполне приличных рыночных программ реформ, реализации которых препятствовал действующий президент Александр Лукашенко. Поэтому вполне разумно использовать потенциал чиновников, которые знают, что надо сделать, что позволило бы быстро получить положительный результат. Весьма разумной выглядит и ориентация на малый бизнес, в котором имеется значительный потенциал для роста.





Представления Валерия Цепкало выглядят довольно романтическими. Но чего-то такого в Беларуси явно не хватает, и раздача земли действительно могла бы стать локомотивом для развития экономики и общества в целом. Привлекательность его идей состоит в том, что они опираются на природу человека, на исторический опыт развития разных стран, и направлены на превращение белорусов из наемных работников в хозяев. Правда, их весьма сложно реализовать на практике, так как, в принципе, земля у нас не бесхозная, и множество людей, в первую очередь, из органов исполнительной власти, распоряжаются ею как личной собственностью, поэтому они были бы против подобных реформ. Но сама идея вполне разумна и осуществима. В Беларуси нет нефти и газа, но есть земля, потенциал которой не используется.





Что касается программы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской, то подготовленные экспертами предложения единому кандидату на данном этапе выглядят излишне конкретизированными. Стоило ли считать, сколько рабочих мест создадут ИП, инвесторы и т. д.? К тому же, ясно, что эти расчеты весьма приблизительны, так как в условиях неопределенности в современной экономике невозможно предсказать, к какому результату приведут реформы. Но, тем не менее, нацеленность на создание рабочих мест с достойной оплатой можно приветствовать, а обеспечение государством условий для увеличения занятости, безусловно, необходимо. А мнение Светланы Тихановской об управлении государством и предприятиями фактически совпадает с мыслями Виктора Бабарико.





В целом рассмотренные выше предложения выглядят не только убедительно и привлекательно, но и реалистично. Они действительно могут способствовать устранению барьеров, которые сейчас препятствуют развитию экономики РБ, и обеспечить ее подъем и увеличение уровня благосостояния белорусского народа. То есть осуществить то, что не удается действующему президенту, причем без всяких волнений, болезненных ломок и революций.







