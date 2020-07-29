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Уборочная-2020: рекордный урожай в Беларуси и перспективы нашего продовольственного экспорта

29.07.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: рекордный урожай в Беларуси и перспективы нашего продовольственного экспорта

Политические кампании приходят и уходят, а хлеб нужен всегда. В разгаре уборочная. Настраиваемся на рекордный урожай (не менее восьми миллионов тонн, причем первый миллион уже взят).

Восемь с половиной тысяч экипажей комбайнов в день убирают примерно 106 тысяч гектаров зерновых. В этом году в стране очень хорошая урожайность: в среднем почти 37 центнеров с гектара (в Гродненской области 51). Для сравнения в прошлом году было около 33-х. То, что сами будем с хлебом, очевидно. Конечно, и за рубеж будем поставлять.

Какие перспективы у нашего продовольственного экспорта и какие новые рынки открывает Беларусь в стрессовом 2020-ом? Об этом в студии «ОбъективНо» рассказал начальник Главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Подробности в видео


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Политические кампании приходят и уходят, а хлеб нужен всегда. В разгаре уборочная. Настраиваемся на рекордный урожай (не менее восьми миллионов тонн, причем первый...
 
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