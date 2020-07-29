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Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

29.07.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественные приемные как возможность прямого диалога власти и населения для оперативного решения самых наболевших проблем. Кроме того, на основе анализа поступающих обращений проводится мониторинг общественного мнения по дальнейшему развитию страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими вопросами чаще всего обращаются граждане и каков механизм решения проблем? Об этом и не только говорим с гостем программы.

В студии Сергей Пигарев, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

«Мы открываем общественные приемные во всех районных организациях «Белой Руси»

Сергей Прохоров, СТВ:
В стране активизировалась работа общественных приемных «Белой Руси». Скажите, как много сегодня в стране их?

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
15 июля – начало работы всей сети общественных приемных по республике. Их 149 – общее количество. На заседании Республиканского совета «Белой Руси» было принято решение, что в этот раз мы открываем общественные приемные во всех районных организациях «Белой Руси», районах, городах, городах областного подчинения, в районах города Минска и центральная общественная приемная республиканская, которая находится на Фрунзе, 5.

Сергей Прохоров:
Расскажите, обратиться в общественную приемную можно только придя лично? Или есть иные формы?

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Пигарев:
Можно переслать свое заявление по почте, чем пользуются пожилые люди, инвалиды. Обратиться можно на горячую линию. Обратиться можно по электронной почте.

«За 8 первых дней работы в общественные приемные по республике поступило 1068 обращений»

Сергей Прохоров:
Скажите, сегодня насколько востребована и действенна такая форма работы? Я имею в виду именно общественные приемные «Белой Руси». Как часто люди обращаются к вам за помощью для решения каких-то своих конкретных проблем?

Сергей Пигарев:
За 8 первых дней работы в общественные приемные по республике поступило 1068 обращений, включая обращения на горячую линию, обращения в письменной виде, обращения на личном приеме и электронные обращения.

«Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Прохоров:
Что людей волнует? С чем приходится сталкиваться, с какими просьбами?

Сергей Пигарев:
Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками. Только в Минске есть три объекта, по которым обращения носят массовый характер: и коллективный, и индивидуальный.

Вопрос энергообеспечения сельских населенных пунктов и дачных кооперативов. К сожалению, не отрегулировано полностью и до конца законодательство в деятельности наших товариществ собственников, как садоводческих, так и жилищных. Есть масса претензий к работе их председателей. Вот такая проблема у нас есть, я бы ее по очереди поставил на третье место, наверное.

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Прохоров:
Какой механизм помощи?

«В Республиканской общественной приемной работает 10 волонтеров-адвокатов»

Сергей Пигарев:
Например, у нас в Республиканской общественной приемной работает 10 волонтеров-адвокатов Минской городской коллегии адвокатов во главе с ее руководителем, которые встречают граждан, участвуют в составлении карточки, определяют, на кого мы будем адресовать наше ходатайство, определяем форму нашего обращения, законно ли данное требование, не противоречит ли оно законодательству. И масса, масса других вещей.

Потом начинается рутина: написание сопроводительного, отсылка, написание промежуточного ответа, получение, информирование.

Сергей Прохоров:
Полное сопровождение до финального…

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Пигарев:
Сопровождение до ответа заявителю.

Сергей Прохоров:
Где наибольший спрос на общественные приемные? Это большие города, столица или это все-таки мелкие населенные пункты?

Сергей Пигарев:
Больше всего людей приходит в нашу Республиканскую общественную приемную, которая располагается на Фрунзе, 5. Это до трети всех обращений, которые поступают к нам.

Сергей Прохоров:
Даже с периферии все равно едут сюда, в Минск, в республиканский офис?

Сергей Пигарев:
Да.

К ведению приемов привлекаются члены «Белой Руси», которые работают руководителями разного уровня

Сергей Прохоров:
Прямые линии, личные приемы граждан сейчас проводятся властями разного уровня. Это и райисполкомы, и исполкомы, и в правительстве. Чем отличаются приемы в общественных приемных «Белой Руси»?

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Пигарев:
У нас привлекаются к ведению приемов, по решению наших первичных организаций, члены «Белой Руси», которые сейчас работают руководителями разного уровня. В свободное от работы время, организуя выездной прием, прием вне графика – такое тоже сейчас на каждом шагу. Конечно, когда человек «заточен» не только как чиновник, но и одновременно как человек, который отвечает при своей первичной организации и перед Республиканским общественным объединением «Белая Русь», а тут еще и мы «нависаем» с разных сторон, конечно, прием ведется доброжелательно. Хорошо встречаем людей, адвокаты сразу. В еще каком учреждении, когда человек пришел, к нему подходят два адвоката? «Давайте посмотрим ваше дело, посмотрим документацию, посмотрим переписку. Как, что?»

Зампредседателя РОО «Белая Русь»: «Возросло количество людей, считающих себя обманутыми дольщиками»

Сергей Прохоров:
То есть кредит доверия сегодня к вашей организации достаточно велик.

Люди в материале: Сергей Пигарев, Сергей Прохоров

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Общественные приемные как возможность прямого диалога власти и населения для оперативного решения самых наболевших проблем. Кроме того, на...
 
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