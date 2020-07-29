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В Австралии двум эму запретили посещать паб из-за плохого поведения
Источник материала: ОНТ
В австралийском городке Яраке двум эму запретили посещать единственный паб из-за плохого поведения. Об этом
Нелегко быть эму в глубинке Австралии с жарой и постоянными засухами. Да еще с такой напастью, как запрет появляться в единственном местном пабе. Именно с этим столкнулись Кевин и Кэрол – два эму в небольшом городке Яраке.
Владельцы паба занесли их в черный список за плохое поведение. Птицы крали вещи у гостей, особенно их еду, а еще они выщипывали тост из тостера. Но главная причина, по которой эму не рады, – их помет.
Сейчас владельцы решили сделать барьер из кусков веревки на входах в отель, гдк расположен паб.
Птицы стали туристической достопримечательностью в конце 2018 года. Местные жители спасли Кэрол и Кевина из брошенного гнезда. Теперь эму свободно гуляют по улицам Ярака.
Фото: Chris Gimblett
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В австралийском городке Яраке двум эму запретили посещать единственный паб из-за плохого поведения. Об этом сообщает The Guardian. Нелегко быть эму в глубинке...
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