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Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября

29.07.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в Facebook сообщила его жена, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.



«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой», — написала кандидат в соцсети.

Напомним, руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. Об этом в Facebook сообщила его жена, кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.
 
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