Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до 29 сентября









«Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой», — написала кандидат в соцсети.





Напомним, руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.





Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.