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Александр Лукашенко провёл рабочую встречу с председателем КГК Иваном Тертелем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Структура, кадры, впечатления. Президент 29 июля принял с докладом недавно назначенного председателя Комитета государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Ивана Тертеля было время войти в курс дела и оценить работу ведомства. Но вместе с непосредственными должностными обязанностями глава КГК патронирует Витебскую область. Во время службы в КГБ он отвечал за экономическую безопасность, поэтому и северный регион близок и знаком нынешнему председателю госконтроля.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области.
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Новости Беларуси. Структура, кадры, впечатления. Президент 29 июля принял с докладом недавно назначенного председателя Комитета государственного...
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