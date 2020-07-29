|
Минское «Динамо» рассталось с белорусским хоккеистом
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо»
Желнеровский пополнил состав «зубров» в июне 2019 года, но в основном выступал за фарм-клуб — минскую «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси.
В 43 матчах он набрал 13 (7+6) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» сообщило о расторжении контракта с белорусским нападающим Дмитрием Желнеровским.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)