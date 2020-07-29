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Минское «Динамо» рассталось с белорусским хоккеистом

29.07.2020 20:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» сообщило о расторжении контракта с белорусским нападающим Дмитрием Желнеровским.


Фото: hcdinamo.by

Желнеровский пополнил состав «зубров» в июне 2019 года, но в основном выступал за фарм-клуб — минскую «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси.

В 43 матчах он набрал 13 (7+6) очков.

 
 
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Минское «Динамо» сообщило о расторжении контракта с белорусским нападающим Дмитрием Желнеровским.
 
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