В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Источник материала: ОНТ

В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся, а мост под ним частично обрушился. Об этом сообщает Twitter-аккаунт городской полиции в Темпе.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

На месте работала полиция и пожарная охрана. Также в районе были перекрыты автодороги.

Фото: Sylvia Moir

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