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В США поезд сошел с рельсов и загорелся

29.07.2020 21:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США поезд сошел с рельсов и загорелся

В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся, а мост под ним частично обрушился. Об этом сообщает Twitter-аккаунт городской полиции в Темпе.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

На месте работала полиция и пожарная охрана. Также в районе были перекрыты автодороги.

Фото: Sylvia Moir 

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В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся, а мост под ним частично обрушился. Об этом сообщает Twitter-аккаунт городской полиции в Темпе. ...
 
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