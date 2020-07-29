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В США поезд сошел с рельсов и загорелся
Источник материала: ОНТ
В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся, а мост под ним частично обрушился. Об этом сообщает Twitter-аккаунт городской полиции в Темпе.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
На месте работала полиция и пожарная охрана. Также в районе были перекрыты автодороги.
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В американском штате Аризона грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся, а мост под ним частично обрушился. Об этом сообщает Twitter-аккаунт городской полиции в Темпе. ...
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