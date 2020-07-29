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Заведениям в Минске сделают перерасчет за плохую воду в июне

30.07.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичным заведениям сделают перерасчет за четыре дня в июне, когда воду нельзя было пить. Об этом сообщает ассоциация рестораторов Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Минскводоканал» ответил рестораторам, что каждый ресторан может обратиться с запросом о пересмотре начислений с 24 по 27 июня 2020 года за водоснабжение с недостатками. Заявку удовлетворят, если заведение находится в зоне влияния поверхностных источников, исходя из среднесуточного потребления воды и сброса сточных вод на основании акта расхода воды.

Юрист ассоциации рестораторов Марина Елсукова отметила, что, помимо перерасчета оплаты за воду, заведения могут требовать возместить ущерб в досудебном порядке.

— Например, за вышедшую из строя из-за некачественной воды кофемашину. Сумма ущерба должна быть подтверждена соответствующими документами, если «Минскводоканал» будет не согласен с претензией, то рестораны имеют право взыскивать ущерб в судебном порядке. Задача эта чрезвычайно сложная, но в некоторых случаях возможно добиться компенсации.

Напомним, 24 июня начались проблемы с водой во Фрунзенском, Московском, а после и в других районах Минска. Она не соответствовала санитарным требованиям — воду из крана нельзя было пить. Тогда бизнес решал проблему самостоятельно: закупали бутилированную воду в магазинах, использовали многоступенчатую систему очистки воды, привозили из районов, где проблем не было.

Позже городские власти разрешили не платить за июньскую воду жителям пострадавших районов.

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Теги: Минск
 
 
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Столичным заведениям сделают перерасчет за четыре дня в июне, когда воду нельзя было пить.
 
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