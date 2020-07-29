Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на два вопроса. Первый касался состояния дел в КГК. Президент попросил кратко доложить на этот счет.

Второй вопрос – о дополнительном поручении.





Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram