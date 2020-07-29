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Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК

29.07.2020 19:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК

Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на два вопроса. Первый касался состояния дел в КГК. Президент попросил кратко доложить на этот счет.

Второй вопрос – о дополнительном поручении. 


Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем. Об этом сообщает БЕЛТА. Глава государства обратил...
 
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