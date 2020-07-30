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Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

30.07.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов - не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в эфире программы "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Шпаковский: цель альтернативных кандидатов - не новые выборы, а создание затяжного политического кризиса

"По некоторым данным, которые есть у меня и на которые я опираюсь, цель этой кампании вовсе не президентские выборы, а создание затяжного политического кризиса в нашей стране, который будет усугублять положение белорусского государства на фоне глобального коронакризиса в экономике и ставить нас в сложное положение в отношениях с определенными внешними партнерами", - считает Александр Шпаковский.

В то же время политолог отметил, что в белорусском обществе действительно ощущается определенный накал в связи с президентскими выборами, однако создать реальную протестную активность у оппонентов действующей власти не получается. "Поэтому мой прогноз, к сожалению, заключается в том, что малочисленность своих рядов они будут пытаться компенсировать радикализмом методов", - сказал он.

 
 
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  Цель нынешней президентской кампании для альтернативных кандидатов - не проведение новых выборов, а создание затяжного политического кризиса в стране. Такое...
 
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