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Появились первые кадры из приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

30.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появились первые кадры из приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Появились первые кадры из сериала «Сестра Рэтчед» («Ratched») – приквела «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В проекте Netflix «Сестра Рэтчед» действие разворачивается в 1947 году. Главная героиня сестра Милдред Рэтчед, которую сыграет Сара Полсон, ищет работу в психиатрической больнице в Северной Калифорнии. Именно там начали проводиться новые и тревожные эксперименты на человеческом уме.

Также в сериале также снимутся Синтия Никсон, Джуди Дэвис и Шерон Стоун.

Предварительно Netflix выпустит два сезона «Сестры Рэтчед». Премьера сериала состоится 18 сентября.

Фото: Netflix 

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Появились первые кадры из сериала «Сестра Рэтчед» («Ratched») – приквела «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В...
 
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