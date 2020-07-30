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Появились первые кадры из приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Источник материала: ОНТ
Появились первые кадры из сериала «Сестра Рэтчед» («Ratched») – приквела «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Об этом
В проекте Netflix «Сестра Рэтчед» действие разворачивается в 1947 году. Главная героиня сестра Милдред Рэтчед, которую сыграет Сара Полсон, ищет работу в психиатрической больнице в Северной Калифорнии. Именно там начали проводиться новые и тревожные эксперименты на человеческом уме.
Также в сериале также снимутся Синтия Никсон, Джуди Дэвис и Шерон Стоун.
Предварительно Netflix выпустит два сезона «Сестры Рэтчед». Премьера сериала состоится 18 сентября.
Фото: Netflix
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Появились первые кадры из сериала «Сестра Рэтчед» («Ratched») – приквела «Пролетая над гнездом кукушки» с Джеком Николсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. В...
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