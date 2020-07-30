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Обвинение задержанным в Беларуси россиянам не предъявлено - источник
Источник материала: Партизан
Сотрудники белорусских правоохранительных органов до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщил
"При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено", - сказал источник.
При этом часть задержанных, по его словам, имеет формально два гражданства.
"У некоторых есть как российские, так и украинские паспорта, по сути утратившие силу при приобретении ими российского гражданства. Однако формально документы об украинском гражданстве у них имеются", - сказал источник.
Ранее госагентство
Как отмечалось в сообщении, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларуси более 200 человек якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
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Сотрудники белорусских правоохранительных органов до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта,...
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