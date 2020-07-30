Обвинение задержанным в Беларуси россиянам не предъявлено - источник













"При задержании у них не обнаружено запрещенных в Беларуси предметов. Закон этой страны они также не нарушали. Каждый был допрошен в форме 20-минутной беседы без применения насилия. После допросов состав преступления установить так и не удалось. Обвинение им не предъявлено", - сказал источник.





При этом часть задержанных, по его словам, имеет формально два гражданства.





"У некоторых есть как российские, так и украинские паспорта, по сути утратившие силу при приобретении ими российского гражданства. Однако формально документы об украинском гражданстве у них имеются", - сказал источник.





БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 человека из якобы частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Ранее госагентствосообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 человека из якобы частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.





Как отмечалось в сообщении, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларуси более 200 человек якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.