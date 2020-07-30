Встреча с кандидатом в президенты Светланой Тихановской пройдет в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

1 августа в 15:30 состоится легальный пикет-митинг с кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Власти города назначили местом встречи с избирателями автостоянку на набережной по улице Карла Маркса.

Несмотря на далеко не самое удобное место для пикета, мы приглашаем вас поддержать Светлану и показать ей нашу поддержку - одна лишь причина, по которой эта смелая женщина вынуждена была участовать в этой президентской гонке, заслуживает уважения жителей Волковыска.

Светлана подняла знамя вместо своего мужа, который сейчас задержан и содержится в следственном изоляторе. На протяжении года ее муж Сергей Тихановский ездил по разным уголкам Беларуси и общался с людьми для того, чтобы не понаслышке узнать об их тревогах, главных ценностях, услышать о насущных проблемах из первых уст - теперь от Светланы Тихановской ждут ответы как она на посту президента будет решать ту или иную проблему.

В недавно опубликованной программе Светланы говорится, что она намерена стать президентом для того, чтобы вернуть белорусам право выбора. Главной целью она называет проведение честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов.

«Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающей ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента», — говорится в программе.





Две недели назад, 16 июля, после встречи штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало (не зарегистрирован, уехал в Москву) и Виктора Бабарико (был арестован после заявления о желании стать кандидатом в президенты) было решено объеденить усилия ради общей победы.

За два дня до встречи с избирателями в Волковыске Светлана Тихановская посетила Барановичи , где, несмотря на такую же неудобную площадку и будний день, поддержать ее пришло несколько сотен человек, которые принесли плакаты и национальные флаги.

На встречу со Светланой надевайте маски, соблюдайте дистанцию и берегите себя.