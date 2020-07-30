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День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»

30.07.2020 08:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

23 июля в оздоровительном лагере «Светлячок» состоялся День Здоровья. Он начался с утренней зарядки. Руководитель физического воспитания Светлана Ильюкевич подготовила на улице для ребят и их родителей интересные задания для проверки спортивной сноровки.

День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»

Во время Праздника Нептуна ребята встретились с владыкой морей и океанов — Нептуном (Валентина Глушко), который лично прибыл поздравить детвору с праздником, посвященным водным просторам, а также с Русалочкой (Полина Сергейчик) и Водяным (Галина Кононович). А ведущая праздника Светлана Ильюкевич провела с детьми ряд интересных конкурсов: «Очисти озеро», «Заполни водой сосуд», «Собери ожерелье», «Морские ёжики», «У кого больше мыльных пузырей?».

  • День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
  • День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
  • День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»
  • День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»

Целью этого мероприятия было создание хорошего настроения у детей, сплочение коллектива.

День здоровья прошел в оздоровительном лагере «Светлячок»

Нептуну удалось сразу же привлечь внимание детей своим спортивным задором, поэтому они с радостью принимали участие в разнообразных играх и эстафетах. Пиком праздника стали игры с водой и мыльными пузырями, которые внесли в развлечение еще больше веселья, задора и смеха. Нептун зачитал всем участникам Указ морского владыки о том, что всем ребятам нужно закаляться, загадывал загадки. Дети с интересом играли, отгадывали загадки, танцевали. Закончился День здоровья подвижными играми на свежем воздухе.

ГУО «Ясли-сад №5 г. Ганцевичи»


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23 июля в оздоровительном лагере «Светлячок» состоялся День Здоровья. Он начался с утренней зарядки. Руководитель физического воспитания Светлана Ильюкевич...
 
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