Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету





Запуск ракеты КНДР (архивное фото)





Она была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 километров. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи в четверг, 30 июля.





Указано, что об этом испытании не сообщали в СМИ, так как ни южнокорейские военные, ни СМИ КНДР не объявили о запуске ракеты.





Северная Корея испытала ракету класса море-море в рамках своих регулярных летних учений. Точный тип ракеты неизвестен, но военные считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.





Ранее на этой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление о необходимости наличия ядерного оружия в стране.





Также сообщалось, что Пхеньян сейчас не считает для себя возможным провести денуклеаризацию, однако это не означает, что в будущем это никогда не будет сделано.



