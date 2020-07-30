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Прилепин подтвердил задержание в Беларуси бойцов из его батальона

30.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оценке Прилепина, речь идет о хорошо обученных людях, которые ехали в другие страны, Беларусь не была конечной целью их маршрута.


© Sputnik / Сергей Мамонтов

Писатель Захар Прилепин подтвердил задержание в Беларуси бойцов из его батальона, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню)", – написал он. 

Прилепин добавил также, что о том, что "люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР - воюют не только там, давно известно", пишет sputnik.by По словам писателя, выезжают они и в Сирию, и в другие воюющие страны. "Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история – хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела", – добавил он, уточнив, что, по его мнению, Беларусь для них интереса не представляла. 

Что произошло

В среду госагентство БелТА сообщило о задержании 33 россиян, предположительно являющихся членами "иностранной частной компании "Вагнер". Как сообщалось, россияне приехали в Беларусь, предположительно, с целью "дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Группа приехала в Минск 24 июля и выселилась из гостиницы 27 июля, после чего направилась в санаторий под Минском. Администрация санатория сообщала о "необычном" поведении гостей: они носили "милитари", держались особняком и не употребляли алкоголь.

Кадры задержания днем показали в эфире белорусского телевидения. Там были продемонстрированы, помимо прочего, российские паспорта и несколько страниц Корана. Никакое оружие или боеприпасы в эфире телевидения продемонстрированы не были.

Российские сенаторы и депутаты, комментируя сообщения из Минска, подчеркивали необходимость уточнения данной информации, а также то, что у Москвы никогда не было и быть не может планов по дестабилизации обстановки в Беларуси – ближайшем союзнике РФ.

Позднее в среду президент Беларуси собрал по факту случившегося срочное совещание с членами Совета безопасности.

Кто такой Захар Прилепин

Российский писатель, публицист Захар Прилепин (Евгений Николаевич Прилепин) родился 7 июля 1975 года в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области.
Служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

С 2003 года публикуется в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Автор книг, антологий и сборников, среди которых "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014) и другие.

Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ". В настоящее время является ведущим авторской программы "Уроки русского" на телеканале НТВ.

С декабря 2015 года российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе, работал советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В феврале 2017 года стало известно, что Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов. 9 июля 2018 года он объявил об уходе с поста замкомбата.
 
Теги: Минск
 
 
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По оценке Прилепина, речь идет о хорошо обученных людях, которые ехали в другие страны, Беларусь не была конечной целью их маршрута.
 
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