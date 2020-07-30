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В Украине хотят экстрадиции из Беларуси задержанных диверсантов ЧВК Вагнера
Источник материала: Партизан
Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки механизма выдачи боевиков "Вагнера"
На базе Совета нацбезопасности и обороны обсуждается возможность подачи запроса на выдачу Украине ее граждан, которые есть среди задержанных в Минске диверсантов российской частной военной компании "Вагнера". Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.
"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал он.
По мнению Кривоноса, такое сотрудничество "усилило бы нормальные отношения" Украины и Беларуси, а также “отбило бы желание врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.
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Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки...
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