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В Украине хотят экстрадиции из Беларуси задержанных диверсантов ЧВК Вагнера

30.07.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки механизма выдачи боевиков "Вагнера"



На базе Совета нацбезопасности и обороны обсуждается возможность подачи запроса на выдачу Украине ее граждан, которые есть среди задержанных в Минске диверсантов российской частной военной компании "Вагнера". Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал он.

По мнению Кривоноса, такое сотрудничество "усилило бы нормальные отношения" Украины и Беларуси, а также “отбило бы желание врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.
 
Теги: Минск
 
 
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Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки...
 
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