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Выпускники вузов МВД 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности
Источник материала: ОНТ
Важный день для будущих служителей закона. Выпускники вузов Министерства внутренних дел 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности.
Торжественный приём прошёл в здании столичной Ратуши. Это особенный ритуал в жизни каждого сотрудника. Служение Родине, верность Присяге, гражданскому и служебному долгу – основные ориентиры в работе сотрудников органов внутренних дел.
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Важный день для будущих служителей закона. Выпускники вузов Министерства внутренних дел 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности. ...
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