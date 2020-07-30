ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпускники вузов МВД 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности

30.07.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выпускники вузов МВД 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности

Важный день для будущих служителей закона. Выпускники вузов Министерства внутренних дел 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности. 

Торжественный приём прошёл в здании столичной Ратуши. Это особенный ритуал в жизни каждого сотрудника. Служение Родине, верность Присяге, гражданскому и служебному долгу – основные ориентиры в работе сотрудников органов внутренних дел.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный день для будущих служителей закона. Выпускники вузов Министерства внутренних дел 2020 года получили удостоверения, табельное оружие и кодексы безопасности. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван срок, до которого Евросоюз не пустит к себе беларусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика