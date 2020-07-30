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Назван срок, до которого Евросоюз не пустит к себе беларусов
Источник материала: KYKY>
Европейский союз не собирается до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС. Об этом РБК
«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», – отметил дипломат.
Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. А об открытии речи не идет.
С 1 июля Евросоюз
Обложка: Gorsad Kiev.
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