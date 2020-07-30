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Назван срок, до которого Евросоюз не пустит к себе беларусов

30.07.2020 09:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Европейский союз не собирается до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

«У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа», – отметил дипломат.

Каувенаар заявил, что в ЕС обдумывают закрытие границ с некоторыми государствами в августе в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. А об открытии речи не идет. 

С 1 июля Евросоюз разрешил въезд для 14 стран. Среди европейских государств речь шла о Черногории, Сербии. Однако уже в середине июля некоторые страны (например, Австрия) стали заявлять о намерении вновь закрыть авиасообщение с Западными Балканами, где появились новые очаги заражения.

Обложка: Gorsad Kiev.

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Европейский союз не собирается до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС. Об этом РБК рассказал советник посольства...
 
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