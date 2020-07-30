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Один человек погиб при взрыве в ресторане в префектуре Фукусима

30.07.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один человек погиб при взрыве в ресторане в префектуре Фукусима

По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате взрыва газа, произошедшего в четверг в ресторане в японской префектуре Фукусима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.



Взрыв произошел в городе Корияма. Согласно данным полиции, он прогремел в одном из местных ресторанов. В ресторане завершался ремонт и он должен был открыться уже 31 июля. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. В связи с этим спасатели просят местных жителей не приближаться к месту инцидента.

Взрыв выбил стекла, а также сильно повредил стены и крыши зданий в радиусе 100 метров. Сам ресторан, оказался практически полностью уничтожен. Возгораний на месте происшествия не наблюдается.

Фото: Jiji Press / EPA

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По меньшей мере один человек погиб, еще 17 пострадали в результате взрыва газа, произошедшего в четверг в ресторане в японской префектуре Фукусима. Об...
 
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