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Экологи: Островецкая АЭС окупится через 60 лет

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Высокая себестоимость электроэнергии на АЭС - только часть экономических проблем в энергетике. Остальные потери переносятся на всю энергосистему и являются косвенными.

Экологи: Островецкая АЭС окупится через 60 лет
Об этом говорится в исследовании "Оценка себестоимости производства электроэнергии на Островецкой АЭС и её влияние на энергетический комплекс", подготовленном общественным объединением "Экодом".

В исследовании отмечается, что оценку убыточности невозможно провести без прогноза цен на газ, урановое топливо, определения срока службы станции, прогноза цен на ВИЭ. Однако, опираясь на ряд параметров, экологи пришли к выводу, что в ближайшие 15 лет себестоимость электроэнергии БелАЭС в среднем по периоду для различных вариантов находится в пределах 9.7-10.7 центов. При 30-летнем сроке эксплуатации на станцию себестоимость электроэнергии БелАЭС в среднем по периоду снижается до 7.5-9.6 центов. Это значительно превышает текущую стоимость генерации электричества на газовых станциях и сравнима с генерацией электроэнергии на газовых станциях при высоких ценах на топливо. 

Экологи отмечают, что себестоимость электроэнергии на станции будет сравнима (станции окупится в сравнении с газовым вариантом) на периоде эксплуатации в 60 лет при условии одновременно высоких цен на урановое топливо и высоких цен на газовое топливо. 

При этом авторы исследования убеждены, что "станция будет рентабельной только на периоде эксплуатации в 60 лет при условии одновременно низких цен на урановое топливо и высоких цен на газовое топливо".

В работе также обращается внимание, что себестоимость электроэнергии, произведенной электроэнергетическим комплексом Беларуси составляет на сегодня 4.01 цента. 

Противоречивость тарифной политики


На взгляд экологов, рост себестоимости электроэнергии с 4 до 7.26 центов должен либо привести к росту тарифов для населения на 3.25 цента (7.8 копейки), либо к росту объёма перекрестного субсидирования. Правительство давно декларировало необходимость отменить перекрестное субсидирование. Соответственно, либо:

● текущий одноставочный тариф должен вырасти до 0.29 рубля и должны быть отменены все льготы.

● наоборот, субсидии должны возрасти. Потребление населением электроэнергии составляло в 2019 году 6.642 млрд.кВ*ч в год. Дополнительные субсидии, которые лягут на бюджет или предприятия должны возрасти составить: 6640000000*0.034=$ 225.8 млн. в год.

● правительство не отнесёт часть инвестиций к стоимости станции. Например, это могут стать: инфраструктуру вокруг станции ($ 3 млрд.), модернизации энергосети ($ 1.3 млрд.), беларуский вклад в строительство станции ($ 711 млн.) и оставит их в виде бюджетной субсидии. В таком случае, себестоимост электроэнергии снизится суммарно на 1.13 цента (2.71 копейки) на интервале в 15 лет.

● будут задействованы все 3 стратегии.

Последствия для энергетической политики


Высокая себестоимость электроэнергии на АЭС это только часть экономических проблем в энергетике. Остальные потери переносятся на всю энергосистему и являются косвенными: Первой проблемой являются технические ограничения, которые АЭС накладывает на энергосистему. Все остальные станции должны подстраиваться под неё, что переводит их в менее эффективный режим работы.

Второй важной проблемой является необходимость обеспечивать резерв станции согласно свежей “Концепции развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года”. Согласно этому документу Белэнерго вынуждено оставить мощности всех электростанций в том же объёме - и теперь мы знаем ответ на вопрос, что будет с Лукомльской и Березовской ГРЭС - их не закроют. Но выработка электроэнергии по всем КЭС упадёт в 3.5 раза, то есть станции будут работать в треть нагрузки, при этом персонал будет ходить на работу и операционные затраты останутся.

Так как часть атомной электроэнергии планируется утилизировать в электрокотлах на ТЭЦ, то несколько возрастёт себестоимость и сферы производства тепла, где атомная энергия частично заменит газовую генерацию.

Но самой важной проблемой являются ограничения на уровень развития ВИЭ, накладываемые Белэнерго уже сегодня из-за профицита энергии.

В концепции доля ВИЭ в выработке электроэнергии заложена в 1% к 2030 году (405 млн. кВт*ч в год). При этом у Германии такой зеленой электроэнергии уже 56%, Литвы - 35%, а у небогатой и энергозависимой от России Украины уже около 18% (прирост за прошлый год составил 9%, темпы введения ВИЭ в Украине в 75 раз превышают темпы Беларуси). При существующей концепции Беларусь не сможет массово внедрять ВИЭ ни сегодня, ни до 2030 года включительно. Цены на электроэнергию в Беларуси могут стать существенно более высокими, чем цены в Европейском союзе. Потери, связанные с замораживание сектора развития ВИЭ и энергетического рынка в целом, могут со временем начать исчисляться миллиардом долларов в год.

В целом, по мнению экологов, запуск Островецкой АЭС и фактическая заморозка в развитии ВИЭ и всей энергосистемы приведёт к удорожанию стоимости электроэнергии, реализуемой Белэнерго, относительно стоимости электроэнергии в других странах, технологической сложности проведения маневрирования в энергосистеме с доминированием АЭС, сложности внедрения инноваций и ряду других проблем.
 
 
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Высокая себестоимость электроэнергии на АЭС - только часть экономических проблем в энергетике. Остальные потери переносятся на всю энергосистему и являются...
 
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