Где можно получить кредит на жилье: предложения банков

Источник материала: Myfin

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Общие условия жилищных кредитов

Вначале несколько общих моментов:

Все жилищные кредиты банков Беларуси являются целевыми, их средства нельзя использовать по своему усмотрению, но только на приобретение, строительство или реконструкцию жилья.

В связи с целевым характером, кредитные суммы не выдаются заемщику, а перечисляются на счета продавцов жилья или застройщиков.

Сроки погашения кредитов на жилье максимально велики, чаще всего – 15-20 лет. Чтобы компенсировать будущую инфляцию, ставки по кредитам часто привязывают к ставке рефинансирования и прибавляют несколько пунктов. Сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 7,75%, в 2015 году – 25%, в 2011 году поднималась до 43%, а в 2000 году – до 175%.

Нацбанка составляет 7,75%, в 2015 году – 25%, в 2011 году поднималась до 43%, а в 2000 году – до 175%. Многие кредиты выдаются на особых условиях нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это отдельная тема, связанная с очередями в местных исполкомах, статусом семьи (молодая, многодетная) и другими моментами.

В доход заемщика часто включают и доход проживающих с ним близких родственников. Обычно мужа или жены. Но этот вопрос следует уточнять особо в каждом случае.

Кредиты Беларусбанка

Больше всего предложений осталось у лидера жилищного кредитования, а именно – в АСБ «Беларусбанк» . Многие из них связаны с разными государственными программами.

Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений и Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений

Оба кредита похожи по условиям, потому их можно рассматривать вместе. Единственное отличие – первая ссуда подходит для строительства, вторая – для приобретения готового жилья.

В этих продуктах классическое кредитование сочетается со сберегательной системой.

Вначале будущий заемщик кладет деньги в банк под небольшой процент и с ограничением на снятие.

Потом накопленные средства переводят продавцу жилья.

Затем Банк выдает клиенту кредит на величину разницы между общей стоимостью жилья и переведенной суммой.

Главные условия определены так:

ставка – 8,75% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 1%);

максимальный срок – 20 лет;

кредитный лимит – 75% от стоимости жилья;

обеспечение – залог недвижимости и поручительство физических лиц.

При выдаче 60 тыс. руб. на 20 лет эффективная, т.е. полная ставка вырастает до 11,209%, но только в том случае, если ставка рефинансирования останется на текущем уровне.

Прочие условия, требования к заемщикам и пакет документов обычны для жилищного кредитования. Понадобятся паспорт, справки о доходах и хорошая кредитная история.

Специальный кредит для строительства или покупки дачных домиков.

ставка – 13,51%;

максимальная сумма – 70 тыс. руб.;

максимальный срок – 12 лет;

обеспечение – поручительство физических лиц.

Залог недвижимости в данном случае не применяется. Справки о доходах нужны.