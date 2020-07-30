Где можно получить кредит на жилье: предложения банков

Все жилищные кредиты банков Беларуси являются целевыми, их средства нельзя использовать по своему усмотрению, но только на приобретение, строительство или реконструкцию жилья.
В связи с целевым характером, кредитные суммы не выдаются заемщику, а перечисляются на счета продавцов жилья или застройщиков.
Сроки погашения кредитов на жилье максимально велики, чаще всего – 15-20 лет. Чтобы компенсировать будущую инфляцию, ставки по кредитам часто привязывают к ставке рефинансирования и прибавляют несколько пунктов. Сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 7,75%, в 2015 году – 25%, в 2011 году поднималась до 43%, а в 2000 году – до 175%.
Многие кредиты выдаются на особых условиях нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это отдельная тема, связанная с очередями в местных исполкомах, статусом семьи (молодая, многодетная) и другими моментами.
В доход заемщика часто включают и доход проживающих с ним близких родственников. Обычно мужа или жены. Но этот вопрос следует уточнять особо в каждом случае.
Кредиты Беларусбанка
Больше всего предложений осталось у лидера жилищного кредитования, а именно – в АСБ «Беларусбанк». Многие из них связаны с разными государственными программами.