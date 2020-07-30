Ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа

Источник материала: Tut.by

Археологи и геологи проанализировали химический состав так называемых сарсенов — крупных песчаных блоков, которые использовались при строительстве Стоунхенджа. Оказалось, что все они были одновременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая расположена в 25 километрах от монумента. Выводы ученых опубликовал научный журнал Science Advances . Это передает ТАСС.



Фото: wikimedia.org

«Идентичный источник и химический состав всех сарсенов говорит в пользу того, что они были добыты и установлены в Стоунхендже в одно и то же время. Почему в регионе, изобилующем подобными камнями, его строители выбрали именно эту каменоломню, пока остается загадкой. По всей видимости, на их выбор повлияли качество и большие размеры этих камней», — пишут ученые.

Стоунхендж, один из самых знаменитых археологических памятников мира, представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов каменных блоков высотой до 4,1, шириной — до 2,1 метров. Оно расположено в графстве Уилтшир, Великобритания. По представлениям историков, его начали строить примерно в 2600 году до нашей эры. Тогда на территории Стоунхенджа были установлены первые сарсены — валуны из песчаника, и так называемые «голубые камни» — фрагменты твердой вулканической породы диабаза.

Историки долгое время спорили о том, где были добыты и те, и другие камни, однако до недавнего времени они не могли узнать это доподлинно. Лишь пять лет назад геологи проанализировали химический и минеральный состав «голубых камней» из центральной части Стоунхенджа и обнаружили, что их завезли на юг Англии из западных уголков Уэльса.

Поэтому многие историки предполагают, что изначально памятник соорудили в Уэльсе и лишь затем перевезли на юг Англии. Его строители забрали с собой самую ценную часть постройки — голубые камни, перевезя их на расстояние в 500 километров, а внешнее кольцо Стоунхенджа достроили из местного песчаника. Два года назад ученые подтвердили эту гипотезу, проанализировав изотопный и химический состав костей предположительных строителей сооружения.

Группа археологов и геологов под руководством профессора Брайтонского университета (Великобритания) Дэвида Нэша нашла ответ на вторую часть этой загадки. Они определили место, где были добыты сарсены из «местной» части Стоунхенджа, в том числе из его внешнего кольца. 6−7 метровых сарсенов.

«Химический паспорт» Стоунхенджа

Раньше ученые не могли узнать это, потому что в ближайших окрестностях Стоунхенджа нет месторождений, откуда можно было бы добывать подобные блоки. Кроме того, сам факт перевоза «голубых камней» из Уэльса говорит о том, что удобство доставки подобных материалов на «стройплощадку» не было главным приоритетом для создателей памятника.

Ученые решили эту загадку, детально изучив химический и изотопный состав всех 52 сарсенов Стоунхенджа и сопоставив их с образцами песчаника из всех каменоломен на юге Англии. Для этого ученые изучили кольцо Стоунхенджа и образцы пород из каждого месторождения с помощью масс-спектрографов и рентгеновских спектрометров.

Измерив доли трех десятков различных элементов в них, ученые подготовили своеобразный «химический паспорт» для каждого сарсена, после чего сопоставили эти данные между собой и сравнили их с теми замерами, которые они проводили для блоков из каменоломен.

Оказалось, что у 50 из 52 сарсенов состав был идентичен. Это говорит о том, что они были добыты в одном и том же месте и в одно и то же время. Их источником, судя по сходству в долях урана, празеодима, различных редкоземельных металлов и циркония, служила каменоломня, расположенная в 25 километрах к северу от Стоунхенджа, неподалеку от современного городка Уэст-Вудс.

Это открытие стало в определенной степени неожиданностью для ученых. Дело в том, что раньше почти все историки и археологи предполагали, что сарсены были добыты несколько севернее и восточнее, в местечке под названием Мальборо-Даунс. За всю историю изучения Стоунхенджа о возможной связи этого монумента с Уэст-Вудс писал только один историк, Джон Обри. Он выдвинул это предположение в одной из своих работ в 1847 году.

Изучение этой каменоломни, как надеются ученые, поможет им понять, как строители Стоунхенджа транспортировали камни на расстояние в 25 километров от Уэст-Вудс. Исследователи надеются узнать, почему создатели памятника выбрали для постройки главной неолитической загадки Великобритании именно этот источник сарсенов.