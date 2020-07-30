В нескольких банках произошли сбои в работе карточек: проблемы с оплатой и снятием денег в банкоматах

Источник материала: Tut.by

В работе нескольких банков — Банк БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке, РРБ Банке — снова наблюдаются сбои, проблемы наблюдаются с операциями по карточкам — оплате товаров и услуг, а также снятии денег по ним в банкоматах. Напомним, проблемы в работе этих банков были также 26 июля, тогда не работали банкоматы и карточки, были проблемы с приложениями. Все эти банки обслуживаются в банковском процессинговом центре Банка БелВЭБ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На данный момент наблюдается массовый сбой при работе с платежными картами. Специалисты уже устраняют неполадки», — сообщили в контакт-центре Банк БелВЭБ.

О сбоях при прохождении операций по банковским платежным карточкам также сообщил Технобанк. «В процессинговом центре ведутся восстановительные работы», — уточнили в банке.

В Идея Банке сообщили, что наблюдается технический сбой по работе карт, а также сложность в снятии денег с карты в банкомате. Мобильное приложение работает, уточнили в банке.

В РРБ Банке уточнили, что произошел технический сбой на стороне процессингового центра, из-за чего «возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками».