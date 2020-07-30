ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В нескольких банках произошли сбои в работе карточек: проблемы с оплатой и снятием денег в банкоматах

30.07.2020 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В работе нескольких банков — Банк БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке, РРБ Банке — снова наблюдаются сбои, проблемы наблюдаются с операциями по карточкам — оплате товаров и услуг, а также снятии денег по ним в банкоматах. Напомним, проблемы в работе этих банков были также 26 июля, тогда не работали банкоматы и карточки, были проблемы с приложениями. Все эти банки обслуживаются в банковском процессинговом центре Банка БелВЭБ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«На данный момент наблюдается массовый сбой при работе с платежными картами. Специалисты уже устраняют неполадки», — сообщили в контакт-центре Банк БелВЭБ.

О сбоях при прохождении операций по банковским платежным карточкам также сообщил Технобанк. «В процессинговом центре ведутся восстановительные работы», — уточнили в банке.

В Идея Банке сообщили, что наблюдается технический сбой по работе карт, а также сложность в снятии денег с карты в банкомате. Мобильное приложение работает, уточнили в банке.

В РРБ Банке уточнили, что произошел технический сбой на стороне процессингового центра, из-за чего «возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В работе нескольких банков - Банк БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке, РРБ Банке - снова наблюдаются сбои, проблемы наблюдаются с операциями по карточкам - оплате товаров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуткие подробности: в Сирии нашли домашнюю лабораторию боевиков с человеческими органами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика