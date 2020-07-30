В Инвестпрограмму Минска внесли изменения: допсредства направили на строительство медучреждений













Общий объем инвестиционной программы не изменяется и составляет 904 млн рублей.

«Минск-Новости». Как рассказал первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич, предусматривается перераспределение средств бюджета в сумме 20 млн рублей между сферами и объектами для расчета за выполненные строительно-монтажные работы и безусловного завершения в установленные сроки строительства ряда объектов здравоохранения, пишут

так, на реконструкцию корпусов Минского городского клинического онкологического диспансера со строительством нового корпуса выделяется 15,2 млн рублей, зданий детской инфекционной клинической больницы на ул. Якубовского, 53, — 1,5 млн рублей, зданий 20-й городской поликлиники со строительством пристройки на пр. Пушкина, 16, — 2,3 млн рублей, неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы — 350 тыс. рублей, строительство нового здания 9-й городской детской поликлиники — 250 тыс. рублей, строительства многопрофильной поликлиники в квартале улиц К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Лермонтова — 270 тыс. рублей.