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Голодные обезьяны в Таиланде терроризируют население: громят магазины, воруют еду, нападают на прохожих
Источник материала: ОНТ
Макаки-крабоеды в таиландском городе Лопбури терроризируют население. За время карантина их число намного увеличилось – до 8,8 тыс., при том, что в городе живет 70 тыс. человек,
Из-за того, что в городе нет туристов, которые подкармливали макак, обезьянам не хватает еды. Они воруют продукты у людей, нападают на прохожих, громят витрины.
Например, обезьяны устроили налет на автомобиль с продуктами, и полицейские не смогли ничего сделать в этой ситуации.
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Голодные обезьяны в Таиланде терроризируют население: громят магазины, воруют еду, нападают на прохожих
Макаки-крабоеды в таиландском городе Лопбури терроризируют население. За время карантина их число намного увеличилось – до 8,8 тыс., при том, что в городе живет 70...
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