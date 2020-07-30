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Голодные обезьяны в Таиланде терроризируют население: громят магазины, воруют еду, нападают на прохожих

30.07.2020 09:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Голодные обезьяны в Таиланде терроризируют население: громят магазины, воруют еду, нападают на прохожих

Макаки-крабоеды в таиландском городе Лопбури терроризируют население. За время карантина их число намного увеличилось – до 8,8 тыс., при том, что в городе живет 70 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на New York Times.

Из-за того, что в городе нет туристов, которые подкармливали макак, обезьянам не хватает еды. Они воруют продукты у людей, нападают на прохожих, громят витрины. 

Например, обезьяны устроили налет на автомобиль с продуктами, и полицейские не смогли ничего сделать в этой ситуации.

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Макаки-крабоеды в таиландском городе Лопбури терроризируют население. За время карантина их число намного увеличилось – до 8,8 тыс., при том, что в городе живет 70...
 
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