«Завели уголовное дело»: стало известно, зачем кандидатов срочно собрали в ЦИК и снимут ли Тихановскую с выборов

Источник материала: KYKY

Вчера вечером Центризбирком обзвонил всех зарегистрированных кандидатов и позвал их на срочную встречу с главой комиссии Лидией Ермошиной – «митинг» назначили на ранее утро четверга, на 08:55. Тему встречи заранее никому не объяснили: просто сказали явиться в нужное время и все узнать на месте.

«Свобода» вела прямую трансляцию у Дома правительства. Рядом со зданием журналисты с микрофонами встречали съезжающихся на встречу кандидатов в президенты и пытались беседовать с ними перед тем, как те заходили в ЦИК. Кандидата Александра Лукашенко никто так и не увидел (позже выяснилось, что его предтавляла председатель Совета Республики Наталья Кочанова); Сергей Черечень отличился тем, что пришел в спортивном костюме, а Андрей Дмитриев – с вещами, собранными, по всей видимости, на случай задержания.

Также у Дом правительства появился госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Он быстро проследовал внутрь, сказав лишь, что задержанные вчера российские боевики частной военной компании «Вагнер» уже дают показания. По данным источника «Интерфакса» , бойцам обвинения не предъявлено – каждого из 33 арестованных допросили, но состав преступления установить так и не удалось. Источник утверждает, что при задержании у бойцов не нашли запрещенных в Беларуси предметов, закон нашей страны они не нарушили.

Стрима с заседания ЦИК не было. Журналисты остались ждать на улице, чтобы получить всю информацию от самих кандидатов, когда они выйдут. Первым Дом правительства после совещания покинул Равков. Он заявил, что против боевиков все-таки завели уголовное дело – их подозревают в подготовке терактов. С его слов, поиски еще 170 боевиков на территории Беларуси продолжаются. Госсекретарь Совбеза пообещал, что никого из политиков не собираются снимать с выборов (в том числе Светлану Тихановскую – беларусы переживали, что ее дальнейшее участие в предвыборной кампании под угрозой), а сегодняшний крупный митинг Тихановской в Минске не отменят – но усилят контроль за ним.

Затем на улицу вышла Анна Канопацкая. По ее словам, кандидатов предупредили о возможных провокациях на массовых мероприятиях. Канопацкая также озвучила новые правила для пикетов кандидатов: это дополнительные рамки, дополнительные ограждения, досмотр.

С журналистами также пообщался Черечень. Он также подчеркнул, что основная цель встречи состояла в том, чтобы предупредить политиков о готовящихся бойцами провокациях. Черечень привел слова Равкова о том, что есть информация, мол, в России собираются новые группировки, которые планируют въехать в Беларусь до 9 августа. Поэтому госсекретарь Совбеза предупредил: концерты-митинги в поддержку кандидатов – небезопасны.

Дополняется.