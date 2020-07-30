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«Завели уголовное дело»: стало известно, зачем кандидатов срочно собрали в ЦИК и снимут ли Тихановскую с выборов
Источник материала: KYKY>
Вчера вечером Центризбирком
«Свобода»
Также у Дом правительства появился госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Он быстро проследовал внутрь, сказав лишь, что
Стрима с заседания ЦИК не было. Журналисты остались ждать на улице, чтобы получить всю информацию от самих кандидатов, когда они выйдут. Первым Дом правительства после совещания покинул Равков. Он заявил, что против боевиков все-таки завели уголовное дело – их подозревают в подготовке терактов. С его слов, поиски еще 170 боевиков на территории Беларуси продолжаются. Госсекретарь Совбеза пообещал, что никого из политиков не собираются снимать с выборов (в том числе Светлану Тихановскую – беларусы переживали, что ее дальнейшее участие в предвыборной кампании под угрозой), а сегодняшний крупный митинг Тихановской в Минске не отменят – но усилят контроль за ним.
Затем на улицу вышла Анна Канопацкая. По ее словам, кандидатов предупредили о возможных провокациях на массовых мероприятиях. Канопацкая также озвучила новые правила для пикетов кандидатов: это дополнительные рамки, дополнительные ограждения, досмотр.
С журналистами также пообщался Черечень. Он также подчеркнул, что основная цель встречи состояла в том, чтобы предупредить политиков о готовящихся бойцами провокациях. Черечень привел слова Равкова о том, что есть информация, мол, в России собираются новые группировки, которые планируют въехать в Беларусь до 9 августа. Поэтому госсекретарь Совбеза предупредил: концерты-митинги в поддержку кандидатов – небезопасны.
Дополняется.
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«Завели уголовное дело»: стало известно, зачем кандидатов срочно собрали в ЦИК и снимут ли Тихановскую с выборов
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