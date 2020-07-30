ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Равков утверждает: задержанные "вагнеровцы" готовили в Беларуси теракты

30.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанные в Беларуси граждане России, которых белорусские силовики связывают с частной военной компанией «Вангер», подозреваются в подготовке терактов. Об этом утром 30 июля у здания ЦИК сообщил руководитель Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков.

Равков утверждает: задержанные "вагнеровцы" готовили в Беларуси теракты
По его словам, задержано по этому делу 33 человека, однако всего на территорию страны проникло около 200 боевиков, подтвердил Равков и сообщил, что остальных пока не нашли. «Это как искать иголку в стоге сена», — сказал глава Совбеза Беларуси. По факту задержания под Минском российских граждан возбуждено уголовное дело. Их развезли по разным РУВД.

Утром в четверг в ЦИК Беларуси вызвали всех кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа. По словам Равкова, до них донесли информацию об угрозе дестабилизации обстановки в Беларуси внешними силами.

Как сообщает TUT.by, встреча в ЦИК с кандидатами в президенты была недолгой. 

— Я надеялась, что Александр Григорьевич снимется в мою пользу, но все оказалось гораздо прозаичнее и опаснее. Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты, — заявила Канопацкая.

Кандидат сказала, что задержанных «боевиков» распределили по различным РУВД.

Канопацкая также добавила, что теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.

Действующего президента на заседании представляла Наталья Кочанова. Она уверена, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании, так как главное — безопасность людей.

Сергей Черечень заявил, что их предупредили о возможных провокациях «и провокации будут». По заявлениям Равкова, процитированных Черечнем, есть информация, что в России готовятся такие группировки, и поэтому массовые мероприятия могут быть небезопасны.

Андрей Дмитриев отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

— Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран, — уверен Дмитриев.

Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные в Беларуси граждане России, которых белорусские силовики связывают с частной военной компанией «Вангер», подозреваются в подготовке терактов. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Электрический кроссовер Skoda Enyaq: взгляд внутрь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика