ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

30.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

2 августа 2020 года (воскресенье) – археологический музей «Берестье» и клуб исторической реконструкции «Западная уния» проводят совместное мероприятие «Ожившая история».

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

Цель мероприятия: привлечь внимание жителей и гостей города к истории древнего Берестья.

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

Посетители смогут не только увидеть оригинальные постройки города ХIII в., предметы, найденные во время раскопок, но и прочувствуют на себе атмосферу Средневековья, благодаря клубу исторической реконструкции «Западная уния».

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

Будут представлены:

– реконструкция средневекового лагеря (демонстрация быта, жилья, кухни);

– фотозона, где можно примерить рыцарское снаряжение;

– посетители смогут испытать свои силы в качестве воинов Средневековья и сразиться «на мечах» (современный мечевой бой – вид спортивного единоборства, представляющий собой поединок или групповой бой, с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия, изготовленных из мягких полимерных материалов).

Место проведения: площадка археологического музея «Берестье» (Волынское укрепление Брестской крепости).

Время проведения: с 10.00 до 18.30.

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья
«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья «Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  2 августа 2020 года (воскресенье) – археологический музей «Берестье» и клуб исторической реконструкции «Западная уния» проводят совместное мероприятие «Ожившая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Петербурге найдено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Вдова говорит, он умер от передозировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика