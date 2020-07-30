«Ожившая история» ждёт своих посетителей 2 августа и познакомит с историей древнего Берестья

Источник материала: Виртуальный Брест

2 августа 2020 года (воскресенье) – археологический музей «Берестье» и клуб исторической реконструкции «Западная уния» проводят совместное мероприятие «Ожившая история».





Цель мероприятия: привлечь внимание жителей и гостей города к истории древнего Берестья.





Посетители смогут не только увидеть оригинальные постройки города ХIII в., предметы, найденные во время раскопок, но и прочувствуют на себе атмосферу Средневековья, благодаря клубу исторической реконструкции «Западная уния».





Будут представлены:

– реконструкция средневекового лагеря (демонстрация быта, жилья, кухни);

– фотозона, где можно примерить рыцарское снаряжение;

– посетители смогут испытать свои силы в качестве воинов Средневековья и сразиться «на мечах» (современный мечевой бой – вид спортивного единоборства, представляющий собой поединок или групповой бой, с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия, изготовленных из мягких полимерных материалов).

Место проведения: площадка археологического музея «Берестье» (Волынское укрепление Брестской крепости).

Время проведения: с 10.00 до 18.30.