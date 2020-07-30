Хоккейные клубы ведут подготовку к новому сезону

Источник материала: ОНТ

Белорусские хоккейные клубы продолжают готовиться к сезону. В товарищеском матче «Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» – 4:2.

«Локомотив» из Орши оказался сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1. Это первая летняя победа клуба. «Авиатор» обыграл сборную Беларуси до 18 лет со счетом 4:3, «Минские зубры» разобрались со сборной Беларуси до 17 лет – 4:2.

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