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Хоккейные клубы ведут подготовку к новому сезону

30.07.2020 12:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейные клубы ведут подготовку к новому сезону

Белорусские хоккейные клубы продолжают готовиться к сезону. В товарищеском матче «Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» – 4:2. 

«Локомотив» из Орши оказался сильнее жлобинского «Металлурга» — 2:1. Это первая летняя победа клуба. «Авиатор» обыграл сборную Беларуси до 18 лет со счетом 4:3, «Минские зубры» разобрались со сборной Беларуси до 17 лет – 4:2.

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Теги: Брест
 
 
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Белорусские хоккейные клубы продолжают готовиться к сезону. В товарищеском матче «Динамо-Молодечно» обыграло «Брест» – 4:2.  «Локомотив» из Орши оказался сильнее...
 
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