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Мать задержанного в Гомеле политтехнолога Виталия Шклярова: «Поехал на рынок в шортах и пропал»

30.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле задержали известного политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил вечером 29 июля телеканал ОНТ. В 18:00 в телеграм-канале самого Шклярова появилось короткое сообщение: «Арестовали». Об обстоятельствах задержания «Радыё Свабода» рассказала его мать Нина Шклярова.

Мать задержанного в Гомеле политтехнолога Виталия Шклярова: «Поехал на рынок в шортах и пропал»
Виталий Шкляров постоянно живет в США, но сейчас он в Беларуси. В Гомеле живут его родители.

«Он поехал вчера на рынок неподалеку от дома, в шортах и футболке — и пропал. Его схватили, из Гомеля раздетого завезли в Минск. Только вечером мне позвонили, что он задержан! Я ночь не спала, я не понимаю в чем дело. Если он политтехнолог, то что? Что он мог сделать плохого? Я воспитала такого хорошего, толкового, образованного сына — и теперь на старость лет так должна переживать?» — плачет мать Виталия.

Она считает, что сын не совершал ни преступления, ни правонарушения.

«У него какое-то преступление? Да они просто боятся его! Я не понимаю, в каком государстве мы живем! У меня нет слов. Это просто ужас», — возмущена Нина Шклярова.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле задержали известного политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил вечером 29 июля телеканал ОНТ. В 18:00 в телеграм-канале самого Шклярова появилось короткое...
 
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