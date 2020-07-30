Мать задержанного в Гомеле политтехнолога Виталия Шклярова: «Поехал на рынок в шортах и пропал»

Виталий Шкляров постоянно живет в США, но сейчас он в Беларуси. В Гомеле живут его родители.





«Он поехал вчера на рынок неподалеку от дома, в шортах и футболке — и пропал. Его схватили, из Гомеля раздетого завезли в Минск . Только вечером мне позвонили, что он задержан! Я ночь не спала, я не понимаю в чем дело. Если он политтехнолог, то что? Что он мог сделать плохого? Я воспитала такого хорошего, толкового, образованного сына — и теперь на старость лет так должна переживать?» — плачет мать Виталия.





Она считает, что сын не совершал ни преступления, ни правонарушения.





«У него какое-то преступление? Да они просто боятся его! Я не понимаю, в каком государстве мы живем! У меня нет слов. Это просто ужас», — возмущена Нина Шклярова.







