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В Беларуси Курбан-байрам отметят в антиковидном формате
30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси предприняли защитные меры, чтобы один из главных мусульманских праздников прошел в безопасных условиях. Утренний намаз решили не отменять, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Для тех, кто не сможет посетить мечеть в праздничный день, планируют организовать онлайн-трансляцию богослужения.
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Праздничную молитву, если позволит погода, проведут на свежем воздухе возле соборной мечети Минска.
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