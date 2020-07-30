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В Беларуси Курбан-байрам отметят в антиковидном формате

30.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси предприняли защитные меры, чтобы один из главных мусульманских праздников прошел в безопасных условиях. Утренний намаз решили не отменять, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Мусульмане Беларуси готовятся к одному из главных праздников – Курбан-байраму. Праздничную молитву, если позволит погода, проведут на свежем воздухе возле соборной мечети Минска. Богослужение пройдет в антиковидном формате: в масках, перчатках, с личными ковриками и обязательным соблюдением дистанции.

«Мы уже месяца три-четыре всем говорим: если кто-то чихает, кашляет, температура, слабость, чтобы в мечеть не приходили. Так как эти обряды, которые проводятся коллективно, являются желательным богослужением», – сказал имам-хатыб соборной мечети Минска Зариф Зудин.

Для тех, кто не сможет посетить мечеть в праздничный день, планируют организовать онлайн-трансляцию богослужения.



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Теги: Минск
 
 
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Праздничную молитву, если позволит погода, проведут на свежем воздухе возле соборной мечети Минска.
 
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