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Полный сюр: Тихановского и Статкевича "привязали" к делу задержанных "вагнеровцев"

30.07.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу предъявлены новые еще более абсудрные обвинения. Уже очевидно, зачем режиму понадобились российские "боевики" - власти фабрикуют новое громкое дело по сценарию 2010 года. Только сейчас это все не просто шито белыми нитками, а выглядит настолько абсурдно, что свидетельствет о полной деградации режима.

Полный сюр: Тихановского и Статкевича "привязали" к делу задержанных "вагнеровцев"
Николай Статкевич и Сергей Тихановский, архивное фото
Единственное отличие, что тогда дела против кандидатов в президенты и других активистов фабриковали уже после выборов, за Площадь, сейчас власть начала плести паутину "заговора" задолго до самих выборов.

Как заявил сегодня Следственный комитет, задержанные "вагнеровцы" и белорусские политзаключенные Николай Статкевич и Сергей Тихановский проходят в рамках одного уголовного дела.

"В отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.
 
В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу", говорится в сообщении СК.
 
 
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Сергею Тихановскому и Николаю Статкевичу предъявлены новые еще более абсудрные обвинения. Уже очевидно, зачем режиму понадобились российские "боевики" - власти...
 
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