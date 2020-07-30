Как заявил сегодня Следственный комитет, задержанные "вагнеровцы" и белорусские политзаключенные Николай Статкевич и Сергей Тихановский проходят в рамках одного уголовного дела.

"В отношении Н.Статкевича, С.Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.

В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу", говорится в сообщении СК.



