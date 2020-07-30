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В Минске Skoda сбила ребёнка, который выбежал на дорогу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка.
Как
Водитель не успел остановить автомобиль, произошёл наезд. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
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Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы...
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