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В Минске Skoda сбила ребёнка, который выбежал на дорогу

30.07.2020 14:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы Натуралистов, когда на дорогу из-за припаркованных машин выбежал 10-летний школьник.

Водитель не успел остановить автомобиль, произошёл наезд. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

На неделе в Минске легковушка столкнулась с автомобилем, вылетела на тротуар и сбила человека. Пострадавший был госпитализирован – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на улице Кедышко произошёл наезд на ребёнка. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 34-летний водитель Skoda ехал в сторону улицы...
 
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