|
Погиб легендарный белорусский велогонщик Леон Дежиц
Источник материала: Tut.by
В возрасте 65 лет трагически погиб легендарный белорусский гонщик Леон Дежиц. Об этом сообщается на страницах ряда известных в прошлом гонщиков, в том числе
Леон Дежиц умер 27 июля. Сообщается, что причиной смерти стала трагическая случайность.
Дежиц долгое время жил в Щучине, где и занимался велоспортом. Он выиграл чемпионат СССР в 1980 году и должен был представлять страну на Олимпиаде-80, но выбор был сделан в пользу других спортсменов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 65 лет трагически погиб легендарный белорусский гонщик Леон Дежиц. Об этом сообщается на страницах ряда известных в прошлом гонщиков, в том числе в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)