Погиб легендарный белорусский велогонщик Леон Дежиц

Источник материала: Tut.by

В возрасте 65 лет трагически погиб легендарный белорусский гонщик Леон Дежиц. Об этом сообщается на страницах ряда известных в прошлом гонщиков, в том числе в группе Сергея Сухорученкова.





Леон Дежиц умер 27 июля. Сообщается, что причиной смерти стала трагическая случайность.

Дежиц долгое время жил в Щучине, где и занимался велоспортом. Он выиграл чемпионат СССР в 1980 году и должен был представлять страну на Олимпиаде-80, но выбор был сделан в пользу других спортсменов.