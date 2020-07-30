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Ивлеева купила Lamborghini и призналась, что ее распирает от гордости

30.07.2020 16:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ивлеева купила Lamborghini и призналась, что ее распирает от гордости

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала пост, где призналась, что купила Lamborghini и ее «распирает от гордости». 

На фото Настя позирует на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В подписи к посту она написала, что со студенчества мечтала об этом автомобиле. 

Также Ивлеева сообщила, что мощность ее новой машины – 740 лошадиных сил. А еще она призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.


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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала пост, где призналась, что купила Lamborghini и ее «распирает от гордости».  На фото Настя...
 
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