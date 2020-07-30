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Ивлеева купила Lamborghini и призналась, что ее распирает от гордости
Источник материала: ОНТ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева
На фото Настя позирует на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В подписи к посту она написала, что со студенчества мечтала об этом автомобиле.
Также Ивлеева сообщила, что мощность ее новой машины – 740 лошадиных сил. А еще она призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.
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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала пост, где призналась, что купила Lamborghini и ее «распирает от гордости». На фото Настя...
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