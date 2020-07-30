Ивлеева купила Lamborghini и призналась, что ее распирает от гордости

Источник материала: ОНТ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала пост, где призналась, что купила Lamborghini и ее «распирает от гордости».

На фото Настя позирует на фоне серого матового Lamborghini Aventador с полотенцем на голове и в защитной маске. В подписи к посту она написала, что со студенчества мечтала об этом автомобиле.

Также Ивлеева сообщила, что мощность ее новой машины – 740 лошадиных сил. А еще она призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram